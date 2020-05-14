Sen Kimsin filminin konusu ne? Sen Kimsin'in oyuncuları kimdir?

Tolga Çevik, Köksal Engür, Pelin Körmükçü, Toprak Sergen ve Zeynep Özder gibi isimlerin rol aldığı film konusu ile de dikkatleri çekiyor. İşte, Sen Kimsin filminin konusu hakkında tüm ayrıntılar...

Filmin konusu, şöyle: "Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail, kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikaye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır."