Sen Kimsin filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Sen Kimsin oyuncu kadrosu
Sen Kimsin filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Sen Kimsin de Dedektif Tekin ve emekli trafik polisi İsmail’in başından geçen olayları anlatıyor. İşte Sen Kimsin oyuncuları
Sen Kimsin filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan’ın oturduğu filmde Tekin karakterine Tolga Çevik, İsmail Abi karakterine Köksal Engür hayat veriyor.
SEN KİMSİN FİLMİ OYUNCULARI
Sen Kimsin filmi oyuncuları arasında Tolga Çevik, Köksal Engür, Toprak Sergen, Pelin Körmükçü ve Zeynep Özder gibi isimler yer alıyor.
SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU
Tekin (Tolga Çevik) ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail Abi (Köksal Engür), kaybolan bir kızı bulmak için hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikâye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır. Hafiyelerimizin tek bir hatası vardır, o da kendi yöntemlerini kullanmak...
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