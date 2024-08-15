Sen Kiminle Dans Ediyorsun ne zaman çekildi? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları

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Yerli sinema filmlerimizden Sen Kiminle Dans Ediyorsun ekranlara geliyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesi ile 2017 yapımı filmin detayları izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun nerede çekildi?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi İstanbul'un Maltepe ilçesinde çekilmiştir.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir?

Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler?

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Filmin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç gibi başarılı oyuncular yer alıyor.