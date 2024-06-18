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Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir, oyuncuları kimler? Sen Kiminle Dans Ediyorsun ne zaman çekildi?

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Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir, oyuncuları kimler Sen Kiminle Dans Ediyorsun ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 17:15

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun? başrollerinde Demet Özdemir yer alıyor. Film, hayatındaki problemleri dansla aşmaya çalışan Aysel ile gittiği dans okulundaki hocasının öyküsünü anlatıyor. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir, oyuncuları kimler? Sen Kiminle Dans Ediyorsun ne zaman çekildi? İşte filmin detayları...

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Yerli sinema filmlerimizden Sen Kiminle Dans Ediyorsun ekranlara geliyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesi ile 2017 yapımı filmin detayları izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler, konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun nerede çekildi?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi İstanbul'un Maltepe ilçesinde çekilmiştir.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir?

Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler?

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Filmin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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