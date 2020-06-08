Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
2017'de vizyona giren Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Televizyonseverler de filmin konusu kadar oyuncularını da merak ediyor. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Burak Aksak'ın yönettiği, Binnur Kaya, Demet Özdemir, Bora Cengiz ve Nergis Öztürk'ün oynadığı "Sen Kiminle Dans Ediyorsun?"; hayatındaki problemleri dansla aşmaya çalışan bir kadının, gittiği dans okulundaki hocası arasında yaşanan komik olaylar etrafında dönüyor. İşte, Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi hakkında ayrıntılar...
GENEL KONUSU
Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.
OYUNCU KADROSU
Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez ve Meltem Gülenç
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