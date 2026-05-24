Haberin Devamı

Dilan Çıtak, Gökhan Çınar’ın sunduğu ‘Katarsis’ programına konuk oldu. Şarkıcı, hayatındaki en büyük kırılmanın, kendisini

büyüten babası Cem Çıtak’ın ölümü olduğunu söyledi.

Babasının vefatından sonra ailesinin maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen Çıtak, henüz 18 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in kapısını çaldığını açıkladı: “Annem iflasın eşiğindeydi. ‘Ben doğduysam o da baksın’ dedim ve yanına gittim. Destek istedim. Yüzüme karşı ‘Sen istenmeyen çocuktun. Annen seni doğurdu’ dedi.”

Haberin Devamı

Dilan Çıtak, yıllardır konuşulan baba-kız meselesiyle ilgili çok sert bir çıkış yaptı: “Hiçbir zaman ‘Beni kabul etsin’ gibi bir beklentim olmadı. Ne münasebet. Beni kabul edecek olan o değil. Ben onu kabul ediyor muyum? Şimdilik etmiyorum.”

Çocuk yaşlardan itibaren içinde büyük bir şüphe taşıdığını anlatan şarkıcı, biyolojik babasının İbrahim Tatlıses olduğunu yıllarca hissettiğini söyledi: “Fotoğraflara bakıyordum. Delil arıyordum. İçimde hep öyle bir his vardı ama yüzleşmekten korkuyordum.”



Dilan Çıtak, annesi Işıl Çıtak hakkında ise şunları söyledi: “Annem çok agresif ama inanılmaz güçlü bir kadındı. Her şeyin B planı değil Z planı vardı. Annem kahraman gibi bir kadındı.”

Şarkıcı, eşi Levent Dörter ile ilişkisi hakkında “11 yıldır birlikteyiz. Çok kavga ederiz çünkü birbirimize hiç benzemiyoruz. Ama en büyük savaş arkadaşım o. Ben daha deli doluyum, o daha sakin biri. Ama her savaşta yanımda oldu” dedi.

İNSANLAR BENDEN UZAKLAŞTI

Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’in yıllar sonra yaptığı “Dilan benim kızımdır” açıklamasından sonra işlerinin yolunda gitmediğini anlattı: “O zamana kadar ayda 25 konser veren biriydim. Sonra her şey değişti. İnsanlar uzaklaştı. Menajerler, yapımcılar

korktu. Yıllardır tek başıma mücadele ediyorum.”