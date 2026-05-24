×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Sen istenmeyen çocuktun. Annen seni doğurdu'

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çıtak#İbrahim Tatlıses#Çocukluk Travması
Sen istenmeyen çocuktun. Annen seni doğurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 12:08

Dilan Çıtak, 18 yaşında maddi sıkıntılar çekerken babası İbrahim Tatlıses’in kapısını ilk kez çaldığını açıkladı: “Destek istedim. Yüzümekarşı ‘Sen istenmeyen çocuktun. Annen seni doğurdu’ dedi.”

Haberin Devamı

Dilan Çıtak, Gökhan Çınar’ın sunduğu ‘Katarsis’ programına konuk oldu. Şarkıcı, hayatındaki en büyük kırılmanın, kendisini
büyüten babası Cem Çıtak’ın ölümü olduğunu söyledi.

Babasının vefatından sonra ailesinin maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen Çıtak, henüz 18 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in kapısını çaldığını açıkladı: “Annem iflasın eşiğindeydi. ‘Ben doğduysam o da baksın’ dedim ve yanına gittim. Destek istedim. Yüzüme karşı ‘Sen istenmeyen çocuktun. Annen seni doğurdu’ dedi.”

Sen istenmeyen çocuktun. Annen seni doğurdu


BEN ONU KABUL ETMİYORUM

Dilan Çıtak, yıllardır konuşulan baba-kız meselesiyle ilgili çok sert bir çıkış yaptı: “Hiçbir zaman ‘Beni kabul etsin’ gibi bir beklentim olmadı. Ne münasebet. Beni kabul edecek olan o değil. Ben onu kabul ediyor muyum? Şimdilik etmiyorum.” 

Haberin Devamı

Çocuk yaşlardan itibaren içinde büyük bir şüphe taşıdığını anlatan şarkıcı, biyolojik babasının İbrahim Tatlıses olduğunu yıllarca hissettiğini söyledi: “Fotoğraflara bakıyordum. Delil arıyordum. İçimde hep öyle bir his vardı ama yüzleşmekten korkuyordum.”

Dilan Çıtak, annesi Işıl Çıtak hakkında ise şunları söyledi: “Annem çok agresif ama inanılmaz güçlü bir kadındı. Her şeyin B planı değil Z planı vardı. Annem kahraman gibi bir kadındı.”

Sen istenmeyen çocuktun. Annen seni doğurdu

Şarkıcı, eşi Levent Dörter ile ilişkisi hakkında “11 yıldır birlikteyiz. Çok kavga ederiz çünkü birbirimize hiç benzemiyoruz. Ama en büyük savaş arkadaşım o. Ben daha deli doluyum, o daha sakin biri. Ama her savaşta yanımda oldu” dedi.

İNSANLAR BENDEN UZAKLAŞTI

Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’in yıllar sonra yaptığı “Dilan benim kızımdır” açıklamasından sonra işlerinin yolunda gitmediğini  anlattı: “O zamana kadar ayda 25 konser veren biriydim. Sonra her şey değişti. İnsanlar uzaklaştı. Menajerler, yapımcılar
korktu. Yıllardır tek başıma mücadele ediyorum.”

Gözden Kaçmasınİbrahim Tatlısesten haftalar sonra gelen fotoğrafİbrahim Tatlıses'ten haftalar sonra gelen fotoğraf!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilan Çıtak#İbrahim Tatlıses#Çocukluk Travması

BAKMADAN GEÇME!