Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü filminin konusu nedir ve oyuncuları kimdir?

Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü filmi, 9 Nisan tarihinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce Demet Akbağ'ın rol aldığı başrolde bu kez Ecem Erkek yer alacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise “Misafir”, “Acı Tatlı Aşk” ve “Her Şey Aşktan” gibi ünlü yapımlara imza atan Andaç Haznedaroğlu oturuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Ecem Erkek dışında, Yılmaz Erdoğan, Atakan Çelik, Merve Dizdar, Devrim Yakut, Ushan Çakır, Bülent Çolak ve Engin Alkan gibi isimler bulunuyor.

504 KEZ SAHNELENDİ

Yılmaz Erdoğan’ın imzasını taşıyan “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?” adlı tiyatro oyunu ilk kez 1998 yılında sahneye konuldu ve 4 yıl boyunca aralıksız kapalı gişe oynadı. Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Zerrin Sümer, Sinan Bengier, Salih Kalyon, Ayberk Atilla, Bican Günalan ve Neslihan Yeldan gibi usta isimlerin rol aldığı oyun, 504 kez sahnelendi ve

1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

‘BU HABERİ ÇOK ZOR SAKLADIM’

Başrolde yer alan Ecem Erkek duygularını şöyle anlattı: “Size mutluluğumu anlatamam. Kafamda, gözümde, midemde kelebekler varmış gibi hissediyorum. Sonunda siz de aldınız haberi. Çünkü söylememek için can çekiştim. Benim böyle güzel bir haberi içimde tutmam çok zordu. Şu an çok mutluyum. Çekimlere başladık bile...”

TUBA AYDIN: HAYAT KADINLARINI GÖZLEMLEDİM

Yılmaz Erdoğan’ın tiyatro oyunundan uyarlanan “Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?” filminde hayat kadını Hülya karakterini canlandıracak olan Tuba Aydın, rolü için ilginç bir çalışma yöntemine başvurdu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu Aydın, rolüne hazırlık sürecini anlattı. Gece dışarı çıkıp uzun süre gözlem yaparak rolüne hazırlandığını belirten genç oyuncu, “Tarlabaşı’nda pavyonlardan çıkan hayat kadınlarını gözlemledim. Konuşurken nasıl kelimeler kullandıklarını, tavırlarını, yürüyüşlerini inceledim. Tiyatroda bir arkadaşımla da senaryonun üzerinde çalıştık. Onunla bol bol pratik yaptım” dedi.

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