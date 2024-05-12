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"Sen haklı çıktın yine… Az ve özler kaldı hayatımda"

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#Alişan#Selçuk Tektaş#Selçuk Tektaş
Sen haklı çıktın yine… Az ve özler kaldı hayatımda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 11:03

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını üzüntüye boğmuştu.

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Alişan, yaşasaydı bugün 44. yaşını kutlayacak olan Selçuk Tektaş’ın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı:

Sen haklı çıktın yine… Az ve özler kaldı hayatımda

12 Mayıs….Hiç kutlayamayacağımız gün…Sen gittiğinden beri çok değiştim..Çok insanı çıkardım hayatımdan...Az ve özler kaldı hayatımda...Sen haklı çıktın yine…Sen varmışsın gibi devam ediyoruz biz her şeye..Ama çok özledim seni,çok özledik seni...Kavuşacağız birgün elbet...Ve ben o güne kadar emanetlerine gözüm gibi bakıcam hiç merak etme.. Herkeste bıraktığın güzel anılarla seni sensiz yaşatmaya devam edeceğiz..Burak’ta Eliz’de🙏🙏İyi ki benim kardeşim olmuşsun, iyi ki benim canım olmuşsun...Doğum günün kutlu olsun kardeşim..
Sen haklı çıktın yine… Az ve özler kaldı hayatımda


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#Alişan#Selçuk Tektaş#Selçuk Tektaş

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