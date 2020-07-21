Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İşte Sen Çal Kapımı oyuncuları

Sen Çal Kapımı dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Dizi Çarşamba akşamları yayınlanıyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı oyuncuları arasında Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz gibi isimler bulunuyor.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Dizinin yeni bölümleri her hafta çarşamba akşamı Fox TV’de yayınlanıyor. Dizi saat 20:00’da başlıyor.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Eda Yıldız (Hande Erçel)

Serkan Bolat (Kerem Bürsin)

Aydan Bolat (Neslihan Yeldan)

Selin Atakan (Bige Önal)

Ayfer Yıldız (Evrim Doğan)

Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz)

Engin Sezgin (Anıl İlter)

Ceren Başar (Melisa Döngel)

Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak)

Melek Yücel (Elçin Afacan)

Figen Yıldırım (Sitare Akbaş)

Seyfi Çiçek (Alican Aytekin)