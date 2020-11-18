Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman?

Kerem Bursin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde flaş bir değişiklik yaşandı. Yaz sezonundan bu yana ekran macerasını sürdüren Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti.



Çarşamba akşamları yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' artık cumartesi akşamları ekrana gelecek. Sen Çal Kapımı dizisinin yerine ise FOX’un bir başka dizisi Zümrüdüanka yayınlanacak. Sen Çal Kapımı'nın 19. yeni bölümü 21 Kasım Cumartesi günü Fox TV ekranlarında olacak.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Çatı katındaki çökmenin Serkan’ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan’ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.

Serkan’ın yeni bir eve çıkması Aydan’ı çok üzer, Eda’nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe’nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.

Eda Serkan’ın Selin’e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda’nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.