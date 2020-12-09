Sen Çal Kapımı Suzi kimdir?

Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bursin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisine Nihan Tarhan Şahenk dahil oldu. Geçtiğimiz günlerde Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Nihan Tarhan Şahenk, Sen Çal Kapımı dizisinde Suzi’ye hayat verecek.

Nihan Şahenk kimdir?

Türk dizi ve tiyatro oyuncusu Nihan Tarhan Şahenk, 25 Eylül 1986 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji bölümü mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde diksiyon ve oyunculuk eğitimi aldı.

Nihan Tarhan, müzisyen Ali Rıza Şahenk ile evlendikten sonra "Tarhan" soyadını aldı.