Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor, konusu ne?

Ekran macerasına 8 Temmuz’da başlayacak olan Sen Çal Kapımı dizisinin konusu netleşti. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel’in yer aldığı Sen Çal Kapımı romantik komedi türünde bir dizi. Peki, Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? İşte y Sen Çal Kapımı ile ilgili detaylı bilgi...

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara merhaba diyecek. Sen Çal Kapımı dizisi Kerem Bursin'in canlandırdığı Serkan ile Hande Erçel'in canlandırdığı Eda Yıldız’ın yollarının kesişme hikayesini anlatacak.



Oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Ahmet Somers, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıran dizi, 8 Temmuz Çarşamba günü ilk bölümüyle FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sen Çal Kapımı Konusu



Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.



Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Sen Çal Kapımı nerede çekildi?

Sen Çal Kapımı'nın çekimleri çoğunluklu olarak İstanbul Beykoz'da yapıldı. Kısıtlı da olsa İzmir Çeşme'de yapılan çekimler de yer alıyor