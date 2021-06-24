Sen Çal Kapımı yeni sezon çekimleri devam ediyor. Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam eden dizide, Eda ile Serkan arasındaki ilişki, çocuğun da katılmasıyla farklı boyutlara evriliyor. Peki, pek çok izleyicinin yakından takip ettiği Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? İşte, o bilgiler

SEN ÇAL KAPIMI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sen Çal Kapımı yeni sezonu, İstanbul başta olmak üzere Antalya Side dolaylarında karışık olarak devam ediyor.

Serkan’ın geçirdiği hastalık sonrası yolları ayrılan Eda ve Serkan, yıllar sonra yeniden karşılaşır. Birbirlerine duydukları aşk ilk günkü gibi taze olsa da, yıllar bazı şeyleri değiştirmiştir. Aşk kapılarını çalmaya devam ederken Eda’nın Serkan’dan sakladığı büyük bir sır vardır…

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