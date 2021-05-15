Sen Çal Kapımı ne zaman başlıyor? Sen Çal Kapımı yeni sezon yayın tarihi

Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı, başladığı günden itibaren, hayranlarının iki ünlü oyuncunun birbirine yakıştırmasının da etkisiyle ekranların sevilen dizileri arasında yer alıyor. İlk sezonu başarıyla tamamlayan Sen Çal Kapımı yeni sezon tarihi dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Sen Çal Kapımı yeni sezon ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Farklı ülkelerde de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Sen Çal Kapımı, özellikle başrolleri paylaşan Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in romantik sahneleriyle ilgi odağı olmuştu. Sen Çal Kapımı dizisi, izleyicilerin meraklı bekleyişleriyle yeni sezonda izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İzleyiciler Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezon bölümlerini araştırıyor. İşte Sen Çal Kapımı yeni sezon bilgileri...

Sen Çal Kapımı ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı, 9 Haziran Çarşamba Günü ve her Çarşamba saat 20.00’de yeni bölümleriyle FOX ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

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