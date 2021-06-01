Sen Çal Kapımı Eda ve Serkan'ın kızını canlandıran Maya Başol kimdir?

2016’dan beri model olarak çocuk markalarının reklamlarında oynayan Maya Başol 2015 doğumlu. Annesi Asya Başol sosyal medyada fenomenidir. Annesinin sosyal medya hesabında tatlılığı ile ünlenen Maya Başol bir çok firmanın reklamlarında yer almış ve çocuk modelliğini üstlenmiştir.

Daha önce hiç bir dizi de yer almayan 6 yaşında ki Maya Başol ilk oyunculuk deneyimini Sen Çal Kapımı dizisi ile yaşayacak. Maya Başol Sen Çal Kapımı dizisinde başrol çifti olan Serkan ve Eda’nın kızlarına hayat verecek.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?