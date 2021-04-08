Sen Çal Kapımı bu hafta yok mu? Sen Çal Kapımı yeni bölüm tarihi için flaş karar

Cumartesi akşamları ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapılacağı açıklanmıştı. Son alınan kararla Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm tarihi ertelendi. Sette yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle sete verilen zorunlu ara, final bölümünü bir hafta sonraya erteledi.

Konu ile ilgili açıklama Fox Tv'den geldi



Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda “Sette yaşanan covid vakaları sebebiyle sezon finali bölümü bu hafta ekrana gelemeyecek. Sezon finali bölümümüz haftaya yayında olacak, anlayışınız için teşekkür ederiz. Yeni sezonumuzla Haziran’da bir aradayız” denildi.

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