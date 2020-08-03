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Haber Giriş: 03.08.2020 - 17:41,Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı bu hafta yok mu? Gözler Sen Çal Kapımı 5. Bölüm fragmanında

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Sen Çal Kapımı bu hafta yok mu? Gözler Sen Çal Kapımı 5. Bölüm fragmanında
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Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm akıbeti merak konusu oldu. En son 29 Temmuz Çarşamba günü izleyicilerle buluşan Sen Çal Kapımı dizisinin 5. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Peki, Sen Çal Kapımı bu hafta yok mu? Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bursin’in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin 5. Bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yaz sezonunda ekran macerasına başlayan ve 4 haftayı geride bırakan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünün yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. 5 Ağustos tarihli yayın akışında Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü yerine tekrarı yer alıyor. Peki, Sen Çal Kapımı bu hafta yok mu?

Bayram nedeniyle diziler ve programlar ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Sen Çal Kapımı oldu. Kısa bir ara veren Sen Çal Kapımı dizisinin 5. Bölümünün 12 Ağustos’ta yayınlanması bekleniyor.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan’ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

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