Sen Çal Kapımı bitti mi, final mi yaptı?

Sezona erken ara veren dizilerden biri de Sen Çal Kapımı oldu. Cumartesi akşamları yayınlanan Sen Çal Kapımı 39. bölümüyle ilk sezonunu tamamladı.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?



Eda ve Serkan yaşadıkları tehlikeye rağmen dilek kutusunda şanslarını denemeye devam ederler. Serkan hastalığından bahsetmeden hayatın tadını çıkartmak isterken kimse ondaki bu değişikliğe bir anlam verememektedir.

Serkan ve Eda sarı karavanlarında farklı bir yaşam tarzı deneyimlerler. Serkan’ın bu beklenmedik kararları Eda’nın da aklını karıştırmaktadır. Hayallerindeki karavanda sevdiği adamla hayatı dolu dolu yaşarken onları bekleyen tehlikenin farkında değildir. Başlarına gelen son olay Serkan’ın sırrının ortaya çıkmasına neden olacaktır.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ SEZON NE ZAMAN?

17 Nisan'da ekrana gelen 39. bölümüyle ilk sezon finalini yapan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonuna Eylül ayında başlaması bekleniyor. Dizinin yayıncısı Fox TV, #YenidenBulaşacağız etiketiyle yeni sezonun müjdesini verdi.

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