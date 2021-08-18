Sen Çal Kapımı bitiyor mu, ne zaman final yapacak?
Sen Çal Kapımı final mi yaptı sorusu, diziyi yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin'in rol aldığı dizi, yeni sezona yaz dizisi modunda başlamış ve Eda ile Serkan'ın evliliği ile İstanbul'a taşınmıştı. Peki, Sen Çal Kapımı ne zaman final yapacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Sen Çal Kapımı final kararı ile izleyicilerini üzdü. Dizi setinde yaptıkları bir etkinlikle veda eden oyuncular, set çıkışı magazincilere önemli açıklamalarda bulundu. Dizinin sona ermesinin ardından duygusal açıklamalarda bulunan oyuncular, bir süredir gündemde olan final iddialarını teyit etmiş oldu.
Dizi stoklu gittiği için önümüzdeki haftalarda final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.