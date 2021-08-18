Sen Çal Kapımı bitiyor mu, ne zaman final yapacak?

Sen Çal Kapımı final kararı ile izleyicilerini üzdü. Dizi setinde yaptıkları bir etkinlikle veda eden oyuncular, set çıkışı magazincilere önemli açıklamalarda bulundu. Dizinin sona ermesinin ardından duygusal açıklamalarda bulunan oyuncular, bir süredir gündemde olan final iddialarını teyit etmiş oldu.

Dizi stoklu gittiği için önümüzdeki haftalarda final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

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