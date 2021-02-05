Sen Çal Kapımı bitiyor mu? Kerem Bürsin ve Hande Erçel kavga etti iddiası!

Sen Çal Kapımı hakkında iddialar büyümeye devam ediyor. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, haklarında “Birlikteler mi, değiller mi?” dedikoduları hiç eksik olmayan rol arkadaşları Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in arasına kara kedi girmiş! Aldığım duyumlara göre araları açıldığı için sette kavga eden ikili yüzünden çekimler yarıda kesilmiş.

Aralarına giren “kara kedi”nin ne olduğunu öğrenemedim ama yapım şirketi, setin tatil edilmesini Hande Erçel’in boyun rahatsızlığına bağlamış. Bir süre önce boynunu inciten ve boyunlukla gezen güzel oyuncu, ağrıları arttığı için çekimlere devam edemeyeceğini söyleyip birkaç gün izin istemiş. Acil şifalar dilerim, umarım Kerem Bürsin’le aralarındaki sorunları da bir an önce çözerler...

18 yeni transfer yapan, Mesut Özil’i sarı-lacivert renklerine bağlayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu için şimdi tatil zamanı! “Büyük kaptan”, eşi ve üç çocuğuyla birlikte Urla’da transfer sezonunun yorgunluğunu atacak.