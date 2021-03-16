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Televizyon
Haber Giriş: 16.03.2021 - 15:30 | Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı bitiyor mu, final mi yapacak?

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Sen Çal Kapımı bitiyor mu, final mi yapacak?

Sen Çal Kapımı bitiyor mu sorusu, diziyi yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı final iddiaları ile karşı karşıya kaldı. Peki, Sen Çal Kapımı bitiyor mu ve final mi yapacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Sen Çal Kapımı final iddiaları sonrasında pek çok izleyicisinin gündeminde yer almaya başladı. Cumartesi günleri izleyicilerle buluşan dizi için sosyal medya üzerinden bazı iddialarda bulunuldu. Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağı ve reytinglerinin yeterli düzeyde olmadığı iddia edilirken, yapımcı ve yayıncı kanadından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dizinin yeni bölümü cumartesi akşamı ekranlarda olacak.

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