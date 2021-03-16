Sen Çal Kapımı bitiyor mu, final mi yapacak?

Sen Çal Kapımı final iddiaları sonrasında pek çok izleyicisinin gündeminde yer almaya başladı. Cumartesi günleri izleyicilerle buluşan dizi için sosyal medya üzerinden bazı iddialarda bulunuldu. Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağı ve reytinglerinin yeterli düzeyde olmadığı iddia edilirken, yapımcı ve yayıncı kanadından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dizinin yeni bölümü cumartesi akşamı ekranlarda olacak.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?