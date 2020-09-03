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Haber Giriş: 03.09.2020 - 01:11 | Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?

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Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?
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Sen Çal Kapımı 8. bölümüyle 2 Eylül Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Serkan'ın Eda'yı tasarımın çalınması konusunda suçladığı son bölümde, Selin'in bu durumu fırsata çevirmesi dikkat çekti. Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümünün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Sen Çal Kapımı 8. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı, yayınlanan son bölümün ardından merak konusu oldu. Her hafta FOX TV'de ekranlara gelen dizinin bu haftaki bölümünde, Serkan'ın Eda'yı suçlamasının ardından Eda yüzüğü vereceğini söylemesi heyecan dolu anlara neden oldu. İşte, Sen Çal Kapımı 8. bölüm özeti.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SEN ÇAL KAPIMI 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda’yı suçladı, Eda “ Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. Şimdi Eda’sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan’a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda’ya “geri gel” diyemiyor.

Ferit, Serkan’la Eda’nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin’e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor.

Bu sırada Serkanlar’ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor…

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