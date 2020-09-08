Sen Çal Kapımı 9.bölüm 2.fragmanı yayınlandı: Sen Çal Kapımı yeni bölümde Eda Serkan'ı affedecek mi?

Fox TV'de ekranlara gelen Sen Çal Kapımı 9. bölümü ile 9 Eylül çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Eda'nın Serkan'ı affedip affetmeyeceği merak konusu oldu. Sözleşmenin bittiğinin farkına varan ikilinin ilişkileriyle ilgili verecekleri karar ise çarpıcı gelişmeler arasında yer alacak. İşte, Sen Çal Kapımı yeni bölüm özeti ve fragmanı.

SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda’nın gönlünü almak ister ama Eda’yı bulmak kolay olmayacaktır. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda’nın beklentisi çok daha basittir.

Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir.