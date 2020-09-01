Sen Çal Kapımı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Serkan'dan Eda'ya şok suçlama!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı 8. bölümü ile 2 Eylül Çarşamba akşamı FOX TV'de sevenlerinin karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde, Eda'nın suçsuzluğunu Serkan'a kanıtlaması dikkat çeken gelişmeler arasında yer alacak. Serkan ve Eda ilişkisinin nereye varacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak. İşte, Sen Çal Kapımı 8. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili ayrıntılar.

SEN ÇAL KAPIMI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda’yı suçladı, Eda “ Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. Şimdi Eda’sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan’a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda’ya “geri gel” diyemiyor.

Ferit, Serkan’la Eda’nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin’e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor.

Bu sırada Serkanlar’ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor…