Sen Çal Kapımı 7. bölüm fragmanı yayınlandı: Yeni bölümde doğum gününde neler olacak?

Fox TV'de ekranlara gelen Sen Çal Kapımı 26 Ağustos Çarşamba akşamı 7. yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında, Serkan’ın doğum günü kutlaması yapmaması ve bu günü Selin’le geçirmesi Eda'nın kafasını karıştırdı. İşte, Sen Çal Kapımı 7. yeni bölüm 2. fragmanı ve bu haftaki bölümde yaşanacakların özeti.

SEN ÇAL KAPIMI 7. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan, Eda’ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda’nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa? Eda, Serkan’ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan’dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan’ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor. Üstelik söylentiye göre doğum günlerini Selin’le geçiriyormuş. Bu sene de öyle olacak. Üstelik bir de Selin'e Serkan adına elleriyle çiçek hazırlamak zorunda kalıyor Eda, hem de notu da kendisi yazarak. Selin'in de kafası karışmaya başlıyor. Peki bu durum Serkan ve Eda’yı nasıl etkileyecek?