Sen Çal Kapımı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Serkan ile Eda arasında buzlar eriyor: Sen Çal Kapımı son bölüm özeti
Sen Çal Kapımı 6. son bölümüyle 19 Ağustos Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Serkan Bolat'ın ortadan kaybolması ve Eda'nın ofiste işlerin başına geçmesi heyecanlı anlara neden oldu. Son bölümün ardından gözler, Sen Çal Kapımı 7. yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Sen Çal Kapımı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Sen Çal Kapımı son bölüm özeti ve 7. yeni bölüm fragmanıyla ilgili ayrıntılar.
Her hafta çarşamba akşamları FOX TV'de ekranlara gelen Sen Çal Kapımı 6. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Serkan'ın nereye gittiğini sadece Selin'in bilmesi bu hafta Eda'yı oldukça sinirlendirdi. Eda ve Serkan arasındaki buzların bir gecede erimesi ise dikkat çekti. İşte, Sen Çal Kapımı 6. son bölüm özeti.
SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Serkan, Eda’yı paparazzilerden kurtarır. Hem de alacağı ödülü, Selin’le konuşmasını ve aylardır üzerinde çalıştığı sözleşmeyi umursamadan.
Eda, ilişkilerinin bambaşka bir boyut kazandığını düşünüyor artık. Ama gerçekten öyle mi? Ertesi gün Serkan Bolat ortadan yok oluyor, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Selin hariç! Eda çıldırıyor bunu öğrenince. Selin ise aşırı mutlu.
Eda, Serkan’ın yokluğunda, önemli bir müşteriye imkansız bir işi bir günde bitireceğine söz vermiş bulunur. Serkan ortaya çıkınca ofiste kavga gürültü giderek büyür. Ekip Eda ve Serkan tarafında ikiye bölünür. Eda bir taraftan Serkan’ın nereye kaybolduğunu öğrenmeye çalışırken bir taraftan da müşterinin işini yetiştirmeye çalışır. Serkan ile Eda arasındaki gerginlik birlikte sabahladıkları bir gecede son bulacaktır.
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