Sen Çal Kapımı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen Çal Kapımı yeni bölümde Serkan ortadan kayboluyor

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi 6. bölümü ile 19 Ağustos Çarşamba akşamı FOX TV'de sevenleri ile buluşacak. Bu hafta yaptıkları sözleşme dolayısıyla nişan oyununu devam ettiren Serkan ve Eda arasındaki gerginlik birlikte sabahladıkları bir gecede son bulacak. İşte, Sen Çal Kapımı yeni bölüm özeti ve fragmanı.

SEN ÇAL KAPIMI 6. BÖLÜM FRAGMANI

Serkan, Eda’yı paparazzilerden kurtarır. Hem de alacağı ödülü, Selin’le konuşmasını ve aylardır üzerinde çalıştığı sözleşmeyi umursamadan.

Eda, ilişkilerinin bambaşka bir boyut kazandığını düşünüyor artık. Ama gerçekten öyle mi? Ertesi gün Serkan Bolat ortadan yok oluyor, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Selin hariç! Eda çıldırıyor bunu öğrenince. Selin ise aşırı mutlu.

Eda, Serkan’ın yokluğunda, önemli bir müşteriye imkansız bir işi bir günde bitireceğine söz vermiş bulunur. Serkan ortaya çıkınca ofiste kavga gürültü giderek büyür. Ekip Eda ve Serkan tarafında ikiye bölünür. Eda bir taraftan Serkan’ın nereye kaybolduğunu öğrenmeye çalışırken bir taraftan da müşterinin işini yetiştirmeye çalışır. Serkan ile Eda arasındaki gerginlik birlikte sabahladıkları bir gecede son bulacaktır.