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Haber Giriş: 11.08.2020 - 18:46,Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman?

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Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman?
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Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin 12 Ağustos tarihinde izleyici karşısına çıkacak olan yeni bölüm fragmanında, Antalya'ya giden Eda ve Serkan'ın yakınlaşması dikkat çekti. Kaan Karadağ’ın yaratacağı yeni bir kriz ise Eda için yeni bir test olacak. Peki, Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? İşte, merakla beklenen Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı ve Sen Çal Kapımı'nın bu haftaki bölümünde yaşanacaklar.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı, 12 Ağustos Çarşamba akşamı 5. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Serkan’ı kurtarmak için Eda'nın risk alması, heyecanlı gelişmelerin sinyallerini verdi. İşte, Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı.

SEN ÇAL KAPIMI 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Önemli bir anlaşmaya imza atmak için Antalya’ya giden ekibi bir sürpriz beklemektedir. Yatırımcıların ikisinin de imzasının alınması gerekmektedir ama boşanmak üzere oldukları için bir araya gelmek istemezler. Onları buluşturma görevi Serkan ve Eda’ya düşer. Antalya’da birlikte geçirdikleri büyülü anlarda, Eda ve Serkan hiç ummadıkları kadar yakınlaşırlar. Bu arada Kaan Karadağ’ın yaratacağı yeni bir kriz Eda için de bir test olacaktır. Serkan’ı kurtarmak için göze aldığı risk, ona olan duygularını fark etmesine de neden olacaktır. Serkan ise Eda’nın cazibesine giderek daha çok kapılmaktadır.

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