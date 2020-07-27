Sen Çal Kapımı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak?
Sen Çal Kapımı 4. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanında Serkan Bolat ve Eda Yıldız'ın nişanlılık oyununa devam etmesi ve ikili arasında başlayan yakınlaşma dikkat çekti. Peki, Sen Çal Kapımı 29 Temmuz tarihli yeni bölümde neler olacak? İşte, Sen Çal Kapımı 4. bölüm 2. fragmanından görüntüler.
Çarşamba akşamları ekranlara gelen Sen Çal Kapımı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı dizisinin bu hafta izleyici karşısına çıkacak olan bölümünde Serkan Bolat ve Eda Yıldız'ın arasında yaşanacaklar ekran başındakileri heyecanlandıracak. İşte, Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle 27 Temmuz akşamı ekranlara gelecek.
SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni sezon dizileri arasında bulunan Sen Çal Kapımı dizinde Hande Erçel Eda Yıldız karakterine, Kerem Bürsin Serkan Bolat karakterine, Neslihan Yeldan Aydan Bolat karakterine hayat veriyor. Sen Çal Kapımı dizisinin 29 Temmuz Çarşamba tarihli 4. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;
SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor… Bu haber elbette sosyeteye bomba gibi düşüyor; herkes Eda’nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor. Serkan’ın ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir sinsilik peşinde… Herkes Eda’nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat’lığından taviz verip Eda’nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda’nın kalbini mi kıracak?
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