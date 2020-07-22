Sen Çal Kapımı 3. Bölüm fragmanında sahte hikaye gerçeğe mi dönüyor?

Yaptıkları sözleşme dolayısıyla nişan oyununu bozamayan Eda Yıldız, Serkan Bolat ile karşı karşıya gelmiş ve ona yaşananlar nedeniyle rest çekmeye hazırlanmıştır. Peki, Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanında Eda nişanı terk edecek mi ya da her şey bambaşka bir boyuta mı taşınacak? İşte, Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

SEN ÇAL KAPIMI 3. BÖLÜM FRAGMANI

Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor… Bu haber elbette sosyeteye bomba gibi düşüyor; herkes Eda’nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor. Serkan’ın ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir sinsilik peşinde… Herkes Eda’nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat’lığından taviz verip Eda’nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda’nın kalbini mi kıracak?

OYUNCU KADROSU

HANDE ERÇEL, KEREM BÜRSİN, NESLİHAN YELDAN, BİGE ÖNAL, EVRİM DOĞAN, İSMAİL EGE ŞAŞMAZ, ANIL İLTER, MELİSA DÖNGEL, ÇAĞRI ÇITANAK, ELÇİN AFACAN, SİTARE AKBAŞ, BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU, ALİCAN AYTEKİN, SARP BOZKURT, DORUKHAN KENGER, AHMET MARK SOMERS, İLKYAZ ARSLAN