Sen Çal Kapımı 2. bölümüyle ekranlara geldi! Sen Çal Kapımı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanı son bölümün ardından izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki son bölümünde Serkan'ın Eda’yı annesi ile tanıştırması ve nişanlı olduklarını söylemesi ekranlara geldi. Çarşamba akşamları FOX TV'de ekranlara gelen dizinin yeni bölüm fragmanında Serkan Bolat ve Eda'nın arasında başlayan yakınlaşma dikkat çekti. İşte, Sen Çal Kapımı 2. son bölüm ve yeni bölüm fragmanından görüntüler.

SEN ÇAL KAPIMI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı...

SEN ÇAL KAPIMI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan Bolat uluslararası önemli bir yatırımı hakkında basın toplantısı yaparken Eda dudaklarına yapışınca toplantı dağıldı. Şimdi Serkan’ın kurtarması gereken bir prestiji var ve Eda da yaptığı hatayı düzeltmek zorunda. Çözüm basit: 2 ay boyunca nişanlı taklidi yapacaklar. Serkan’ın prestiji kurtarılacak ve karşılığında Eda’nın üniversite son sınıf ödemesi yapılacak. Tek bir sorun var, birbirlerine bir anda aşık olduklarına aile ve arkadaşlarını ikna etmek.