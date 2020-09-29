Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Sen Çal Kapımı yeni bölümde beklenmedik itiraf!

Sen Çal Kapımı 12. bölümü 30 Eylül Çarşamba akşamı Fox TV'de ekranlara gelecek. Sen Çal Kapımı yeni bölümde, Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan’la sevgili olduğunu söyleyemeyecek. Diğer yandan Eda ve Serkan aşkında bir adım daha ilerleme gerçekleşecek. İşte, Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı ve 12. bölün özeti.

SEN ÇAL KAPIMI 12. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda’da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda’nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda’nın aşık olduğunu duymak için. Bir de ailelerden saklama meselesi var. Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan’la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda’nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Selin, Serkan’a “Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit’i terk ederim” der ve Eda duyar. Eda, Serkan’ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda’nın onu istemediğinden. Eda, Serkan’dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.

Bu arada Ayfer, Serkan ve Eda arasındaki sözleşmeli nişanlılığı öğrenir. Eda’nın Serkan’a aşık olduğunun da farkındadır. Çiçekçide durumlar iyi gitmemektedir, Ayfer borçlarını ödeyememektedir. Eda’nın Serkan’dan uzaklaşması için son çare annesini arar. Bir süre sonra Eda’ya İtalya bursu aldığına dair bir telefon gelir. Eda, Serkan’a haber vermeden yola çıkar. Serkan ise mantığıyla kalbi arasında kalmıştır.