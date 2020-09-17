Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?

Hande Erçel ve Kerem Bursin'in başrollerini paylaştığı Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı 11. bölümüyle 16 Eylül Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki son bölümünde, Serkan, Ferit’i bir an önce saf dışı bırakmaya çalıştı. Eda'nın ise Serkan’ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanması bu hafta yaşanan gelişmeler arasında yer aldı. Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanında, Eda'nın Serkan'ı terk etmesi heyecanlı anların sinyallerini verdi. İşte, Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanından görüntüler...

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sen Çal Kapımı dizisinin 23 Eylül'de yayınlanacak olan 11. yeni bölümüne ilişkin fragmanı ekranlara geldi. İşte, Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanından görüntüler;

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selin ve Ferit’in evlenme kararı Serkan ve Eda’yı altüst ediyor. Ferit, holding işlerine de karışmaya başladı. Serkan, Ferit’i bir an önce saf dışı bırakmaya çalışıyor. Eda “Biz de evlenmeye karar verdik” yalanını uydurunca, dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başlıyor. Ayfer ve Aydan tarafında ise evlilik haberiyle çeşitli sinir krizleri geçiriliyor.

Serkan’ın asıl derdi Eda’nın hayatından çıkmaması. Ama Eda’nın onu sevmediğinden emin. Eda ise Serkan’ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanıyor. Bu arada Ferit, holdinge bütün dengeleri bozacak bir ortak getiriyor.