Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?
Sen Çal Kapımı 9. bölümü ile 9 Eylül Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Serkan'ın Eda'yı affetmesi için uğraş verdiği son bölümde, sözleşmenin bittiğinin farkına varan ikilinin ilişkileriyle ilgili verdiği karar dikkat çekti. Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümünün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanına Serkan'ın Eda ile gerçekten nişanlı olmadığını söylemesi damga vurdu. İşte, Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölümün özeti.
Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından ekranlara geldi. Fox TV'de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde, Eda ve Serkan ilişkisinde yaşananlar çarpıcı anlara neden oldu. Dizinin son bölümünün hemen ardından ekranlara gelen yeni bölüm fragmanında ise Serkan'ın söylediği "Teşekkür ederim" sözü kafaları karıştırdı. İşte, Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanından görüntüler...
SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Sen Çal Kapımı dizisinin 16 Eylül tarihinde yayınlanacak olan 10. yeni bölümüne ilişkin fragmanı ekranlara geldi. İşte, Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanından görüntüler;
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda’nın gönlünü almak ister ama Eda’yı bulmak kolay olmayacaktır. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda’nın beklentisi çok daha basittir.
Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir.
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