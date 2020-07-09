Sen Çal Kapımı 1. bölüm izleyici karşısında! Sen Çal Kapımı 2. yeni bölüm fragmanı yayında

Sen Çal Kapımı 2. bölüm fragmanı ilk bölümün ekrana gelmesinin ardından yayınlandı. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanacak olan dizinin ilk bölümünde Hande Erçel’in hayat verdiği Eda Yılmaz ve Kerem Bürsin’in hayat verdiği Serkan Bolat’ın karşılaşması ve başlarına gelenler anlatılıyor. Yeni bölüm fragmanında Serkan Eda’yı annesi ile tanıştırıyor ve nişanlı olduklarını söylüyor. İşte Sen Çal Kapımı ilk bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı…

SEN ÇAL KAPIMI 2. BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda Yıldız, üniversitede bölüm birincisiyken son seneyi yurtdışında okumak üzere burs kazanmıştır, fakat son anda bursu kesilince Eda’nın hayatı altüst olur, üniversiteden atılır, lise mezunu kalır. Aylar boyunca, bursunu kesen Serkan Bolat’a ulaşmaya çalışır ama görüşemez.

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Halasının yanında çiçekçilik yapmaya başlar. Bir gün Serkan Bolat’ın konuşma yapacağı yeri öğrenince yüzleşmek için karşısına çıkar. Birbirlerine kelepçeli olarak bir gün geçirmek zorunda kalırlar. Eda’nın fevriliği, birbirlerine duydukları nefret ve aralarındaki karşı konulmaz çekim onları uzun süre oynamak zorunda kalacakları bir oyuna sürükler.