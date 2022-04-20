Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Sen beni sevmekten korkuyorsun! Salı gününün en çok izlenen dizisi yine Üç Kız Kardeş oldu…

#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın

 Kanal D’nin, her Salı akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan, İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş ekrana gelen 9’uncu bölümü ile yine çok izlendi. Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 6.79 reyting ve yüzde 16.98 izlenme payı alarak birinci olan dizi, diğer kategorilerde de günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Haberin Devamı

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş, sosyal medyada da oldukça konuşuldu. TT listesinde yer alan dizide, Mesut’un geçmişi oldukça merak edilirken, Rüçhan, Türkan ve Somer arasında yaşananlar yeni bölüme dair merakı iyice arttırdı.

 Türkan ve Somer’in Mine’nin arabasını terk edilmiş bir halde bulması sonrasına Somer, soluğu Mine’nin evinde aldı. Mine’nin evinde okuduğu mektupla şoke olan Somer’in bu gelişmeden sonra ne yapacağı merak konusu oldu. Nesrin ve Sadık'ın evlilik yıldönümü için sürpriz yapmaya hazırlanan Derya ve Dönüş’ün planladığı yemeğe gelen davetsiz misafir her şeyi alt üst etti. Tek derdi para olan Fatih’e düğünde takılan takıların bir kısmını veren Türkan’ın başı ise büyük belaya girdi. Takıların bozdurulduğunu öğrenen Rüçhan, öfkeden deliye döndü. Tüm bu gelişmelerin üzerine Somer'in boşanma davası açtığını öğrenen Rüçhan bu kez Türkan'ı yaka paça evden kovdu.

Sen beni sevmekten korkuyorsun Salı gününün en çok izlenen dizisi yine Üç Kız Kardeş oldu…


Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı Kanal D’de…

Gözden Kaçmasın

Ceylin cinayet şüphesiyle göz altına alınıyor…Ceylin cinayet şüphesiyle göz altına alınıyor…Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın
İmparatorluk kapısına vandal eli

İmparatorluk kapısına vandal eli

#Ayasofya Cami
Sahte diploma sahtekârları

Sahte diploma sahtekârları

#Sahte Diploma

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın
İmparatorluk kapısına vandal eli

İmparatorluk kapısına vandal eli

#Ayasofya Cami
Sahte diploma sahtekârları

Sahte diploma sahtekârları

#Sahte Diploma