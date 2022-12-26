Sen benden vazgeçtin Ceylin... Yargı yeni bölümü ile bu kez ağlattı…

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Yargı yayınlanan 49’uncu bölümüyle yine çok konuşuldu. Yayınladığı fragmanlarla hafta boyu merakı artıran dizinin yeni bölümünde heyecan bir an olsun düşmedi. Başarılı senaryosu ve oyunculuklarıyla övgüleri toplayan dizi, gece boyu #Yargı etiketiyle de sosyal medya listelerinin üst sıralarında yerini aldı.



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Yargı’nın dün akşam yayınlanan yeni bölümü AB’de 8.14 reyting yüzde 20.13 izlenme payı ile, 20+ABC1’de 8.09 reyting yüzde 18.33 izlenme payı ile TOTAL’de ise 6.71 reyting yüzde 16.07 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.Ceylin’in Parla’yı kaçıracağını anlayan Ilgaz son anda havaalanına yetişerek onlara engel oldu ve herkesi emniyete götürdü. Bir tarafta Ceylin’in kendisini kandırdığını düşünen Ilgaz, diğer tarafta Ilgaz’ın adalet uğruna kendisinin yanında durmadığını düşünen Ceylin...Yaşadıkları sıkışmışlıkları birbirinden çıkaran ikili izleyicilere gece boyu duygusal anlar yaşattı. Ceylin tüm ailenin avukatlığını üstlenirken aileyi sessiz kalmaları konusunda uyardı. Emniyette aniden kesilen elektrik ve bir anda Parla’nın ortadan kaybolması ile ortam iyice gerildi. Tüm emniyet her yerde Parla’yı ararken Parla’yı duruşmaya kadar Metin evinde sakladı. Parla’nın kaçak olduğu sırada ailenin tüm üyelerine tutukluluk kararı çıkarken bir sonraki duruşma için Ceylin sıkı bir çalışma yaptı. Ilgaz aklına gelen bir fikri Ceylin’e söylemesi için Metin’e anlatırken aslında aynı yol Ceylin’in de aklına geldi ve bunun üstüne savunmasını yaptı.Davaya çok iyi hazırlanan Ceylin, sunduğu gerekçeler ve adli tıp uzmanını davaya çağırmasıyla Merdan dışında ailesine tutuksuz yargılanma kararının çıkmasını başardı. Herkes karar sonucuna sevinirken Ceylin’in Ilgaz’ın odasına giderek Ilgaz’a uzattığı boşanma davası dilekçesi izleyen herkesi şaşırttı. Odadan elinde kağıtla çıkan Ceylin ve arkasından bakan Ilgaz’ın ilişkilerine dair aldıkları karar ise yeni bölüme dair merakı artırıyor.Yargı yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D ’de…

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