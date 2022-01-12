“Sen bana zarar değil, güç veriyorsun!”

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‘Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtımda Ilgaz, Ceylin’i savunmak için savcılık görevinden istifa edip avukatlık ruhsatını almayı kafasına koyarken Şahver ise Ilgaz’ı savcılık ve avukatlığın birbirinden farklı olduğu konusunda uyarıyor. Laçin’in Gül’ün karşısına çıkması kafaları karıştırırken iki acılı annenin yüzleşmesi merakla bekleniyor. Yekta ve Seda’nın birbirlerine ettikleri imalı laflar tanıtımda dikkat çekerken Metin ise Ilgaz’ı değiştirdiğini düşündüğü için Ceylin’e karşı öfkesini gizleyemiyor. Ilgaz’ın davadan sorumlu hakime ve eski sevgilisi Neva’dan kadın olan Ceylin’in tutuksuz yargılanmasını talep ettiği anlar, heyecanı yükseltirken Neva’nın adaletli bir karar verip vermeyeceği şimdiden merak uyandırıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!