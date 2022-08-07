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Semiramis Pekkan, Haldun Dormen'e 'hayır' diyemedi

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#Semiramis Pekkan#Broadway’Den İstanbul’A Müzikaller-Senfonik#Haldun Dormen
Semiramis Pekkan, Haldun Dormene hayır diyemedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 14:27

“Broadway’den İstanbul’a Müzikaller-Senfonik” projesi 20 Eylül’de bir kez daha seyirciyle buluşacak. “Haldun Dormen Yönetiyor Senfonik” başlığıyla sahnelenecek gösteride Semiramis Pekkan da onur konuğu olarak sahneye çıkacak.

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USTAYA SAYGI DURUŞU
2006 ve 2017 yıllarında Harbiye Açıkhava’da sahnelenip yoğun ilgi gören “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller-Senfonik” projesi, 20 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da yine seyirciyle buluşacak. Ünlü müzikallerden seçilmiş eserlerin yer aldığı gösteri bu kez Haldun Dormen’e bir saygı duruşu olarak, “Haldun Dormen Yönetiyor-Senfonik” başlığıyla sahnelenecek.
BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ
İlk çıkardığı plaklarla satış rekorları kırıp iki Altın Plak kazanan ve zirveye tırmanırken bir anda sahneleri bırakan Semiramis Pekkan da gecede onur konuğu olarak sahneye çıkacak. Pekkan, şova konuk olmayı kabul etme sürecini şöyle açıkladı: “Haldun benim için çok değerli. Ona saygı duruşu yapılacak bir gecede sahneye çıkmamı teklif ettiğinde hiç tereddüt etmeden ‘evet’ dedim.”

Semiramis Pekkan, Haldun Dormene hayır diyemedi


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#Semiramis Pekkan#Broadway’Den İstanbul’A Müzikaller-Senfonik#Haldun Dormen

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