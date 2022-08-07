Semiramis Pekkan, Haldun Dormen'e 'hayır' diyemedi

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USTAYA SAYGI DURUŞU

2006 ve 2017 yıllarında Harbiye Açıkhava’da sahnelenip yoğun ilgi gören “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller-Senfonik” projesi, 20 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da yine seyirciyle buluşacak. Ünlü müzikallerden seçilmiş eserlerin yer aldığı gösteri bu kez Haldun Dormen’e bir saygı duruşu olarak, “Haldun Dormen Yönetiyor-Senfonik” başlığıyla sahnelenecek.

BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

İlk çıkardığı plaklarla satış rekorları kırıp iki Altın Plak kazanan ve zirveye tırmanırken bir anda sahneleri bırakan Semiramis Pekkan da gecede onur konuğu olarak sahneye çıkacak. Pekkan, şova konuk olmayı kabul etme sürecini şöyle açıkladı: “Haldun benim için çok değerli. Ona saygı duruşu yapılacak bir gecede sahneye çıkmamı teklif ettiğinde hiç tereddüt etmeden ‘evet’ dedim.”

