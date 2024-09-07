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Dönemin gişe rekorları kıran filmlerinden birisi olan Selvi Boylum Al Yazmalım, oyuncuları ve konusu dolayısıyla 7'den 70'e her kesimin yakinen bildiği bir yapımdır. Peki, Selvi Boylum Al Yazmalım ne zaman ve nerede çekildi? Selvi Boylum Al Yazmalım oyuncuları kimdir?

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Selvi Boylum Al Yazmalım, 1977 yılında Türkiye'de çekilmiştir. Filmin büyük bir kısmı, Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü çeşitli bölgelerinde çekilmiştir. Çekim mekanları arasında özellikle Adana, Hatay, İstanbul ve Bolu'nun doğal manzaraları öne çıkmaktadır. Cengiz Aytmatov'un "Kırmızı Eşarp" adlı eserinden uyarlanan bu film, yönetmen Atıf Yılmaz tarafından sinemaya aktarılmıştır ve Türk sinemasının en sevilen yapıtlarından biri olarak kabul edilir.

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SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM OYUNCULARI KİMDİR?

Selvi Boylum Al Yazmalım filminin başlıca oyuncu kadrosu şu şekildedir:

Türkan Şoray – Asya

– Asya Kadir İnanır – İlyas

– İlyas Ahmet Mekin – Cemşit

– Cemşit Hülya Tuğlu – Aliye

– Aliye Cengiz Sezici – Samet

Bu efsanevi filmde Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın canlandırdığı karakterler, Türk sinemasında unutulmazlar arasına girmiştir. Ahmet Mekin'in oynadığı Cemşit karakteri de hikayede önemli bir yer tutmaktadır.