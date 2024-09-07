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Selvi Boylum Al Yazmalım ne zaman ve nerede çekildi? Selvi Boylum Al Yazmalım oyuncuları kimdir?

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Selvi Boylum Al Yazmalım ne zaman ve nerede çekildi Selvi Boylum Al Yazmalım oyuncuları kimdir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 14:06

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, ekrana geldiği her dönem dikkatleri üzerine çeken yapımlar arasında yer alıyor. Türk Sinemasının en kült yapımlarından birisi olan Selvi Boylum Al Yazmalım nerede ve ne zaman çekildiği ile de sık sık gündemde yer almaktadır. Selvi Boylum Al Yazmalım oyuncuları arasında ise Kadir İnanır ve Türkan Şoray gibi efsanevi isimler yer almaktadır. Peki, Selvi Boylum Al Yazmalım ne zaman ve nerede çekildi? Selvi Boylum Al Yazmalım oyuncuları kimdir? İşte, o detaylar

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Dönemin gişe rekorları kıran filmlerinden birisi olan Selvi Boylum Al Yazmalım, oyuncuları ve konusu dolayısıyla 7'den 70'e her kesimin yakinen bildiği bir yapımdır. Peki, Selvi Boylum Al Yazmalım ne zaman ve nerede çekildi? Selvi Boylum Al Yazmalım oyuncuları kimdir?

 

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Selvi Boylum Al Yazmalım, 1977 yılında Türkiye'de çekilmiştir. Filmin büyük bir kısmı, Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü çeşitli bölgelerinde çekilmiştir. Çekim mekanları arasında özellikle Adana, Hatay, İstanbul ve Bolu'nun doğal manzaraları öne çıkmaktadır. Cengiz Aytmatov'un "Kırmızı Eşarp" adlı eserinden uyarlanan bu film, yönetmen Atıf Yılmaz tarafından sinemaya aktarılmıştır ve Türk sinemasının en sevilen yapıtlarından biri olarak kabul edilir.

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SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM OYUNCULARI KİMDİR?

Selvi Boylum Al Yazmalım filminin başlıca oyuncu kadrosu şu şekildedir:

  • Türkan Şoray – Asya
  • Kadir İnanır – İlyas
  • Ahmet Mekin – Cemşit
  • Hülya Tuğlu – Aliye
  • Cengiz Sezici – Samet

Bu efsanevi filmde Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın canlandırdığı karakterler, Türk sinemasında unutulmazlar arasına girmiştir. Ahmet Mekin'in oynadığı Cemşit karakteri de hikayede önemli bir yer tutmaktadır.

 

 

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