×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Selin'den trip, Mesut'tan meydan okuma

Güncelleme Tarihi:

#Arka Sokaklar#Kanal D#Arka Sokaklar Yeni Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 11:08

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu akşam heyecan ve aksiyon dozu yüksek bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Suçla mücadelenin sert yüzü ekrana yansırken, bölümün en çok konuşulan anları Selin ile Mesut’un bitmek bilmeyen atışmaları olacak.

Haberin Devamı

AKSİYON ZİRVEDE

Yeni bölümde ekip, İstanbul sokaklarında yine tehlikeli bir operasyonun içine girecek. Kovalamacalar, çatışmalar ve beklenmedik gelişmeler temposu yüksek sahnelerle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Selinden trip, Mesuttan meydan okuma

LAFLARINI ESİRGEMEYEN İKİLİ

Yaşanan karmaşanın ortasında Selin ile Mesut’un didişmeleri dikkat çekecek. Selin’in Mesut’a olan kızgınlığı ve attığı tripler, Mesut’un ise her zamanki gibi kavgaya hazır, lafını esirgemeyen tavırları bölüme eğlenceli anlar katacak.

Selinden trip, Mesuttan meydan okuma

Haberin Devamı

TATLI ATIŞMALAR İZLEYİCİNİN FAVORİSİ

Sürekli atışmalarına rağmen aralarındaki uyumdan hiçbir şey kaybetmeyen Selin ve Mesut, izleyicinin en sevdiği ikililerden biri olmayı sürdürüyor. İmalı bakışlar, laf sokmalar ve küçük gerilimler sanal medyada da yankı buluyor.

Selinden trip, Mesuttan meydan okuma

GERGİNLİK VE MİZAH BİR ARADA

Arka Sokaklar’ın bu akşamki bölümü, sert aksiyon sahneleriyle tansiyonu yükseltirken, Selin ile Mesut’un eğlenceli atışmalarıyla izleyiciye nefes aldıracak. Kaosun ortasında yaşanan bu tatlı kavga, bölüme damga vuracak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arka Sokaklar#Kanal D#Arka Sokaklar Yeni Bölüm

BAKMADAN GEÇME!