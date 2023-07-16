×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Selin Gurdikyan Polonya’da ilk 24’e giremedi

Güncelleme Tarihi:

#Selin Gurdikyan#MISS Turkey#Polonya
Selin Gurdikyan Polonya’da ilk 24’e giremedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 08:27

MISS Turkey 2022 güzellik yarışmasında üçüncü olan Selin Gurdikyan ülkemizi Miss Supranational yarışmasında temsil etti.

Haberin Devamı

22 yaşındaki güzel, Polonya’da düzenlenen yarışmada podyuma çıktı. Yarışma için 3 hafta Polonya’da kampta olan Selin Gurdikyan final gecesinde Erol Albayrak, Arzu Kaprol, Cihan Nacar ve Fırat Neziroğlu imzalı kıyafetlerle podyumda yürüdü. Ancak genç model, jüri tarafından ilk 24’e seçilmedi. Miss Turkey, Instagram hesabında Selin Gurdikyan’a moral mesajı yayınladı: “Harikaydın Selin! Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğin için teşekkür ederiz.” Selin Gurdikyan’ın Eski Türkiye güzeli olan annesi Neşe Erberk de Instagram’da kızının fotoğrafını paylaşarak “Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum bebeğim. Yapabileceğin en iyi performansı yaptın” notunu düştü.

Selin Gurdikyan Polonya’da ilk 24’e giremedi


Haberle ilgili daha fazlası:
#Selin Gurdikyan#MISS Turkey#Polonya

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor? Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

#Antarktika
Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği
Geçmişin izlerini günümüze taşıyan adresler: Türkiye’nin yer altındaki gizemli şehirleri | 6 İL 10 ÖNERİ

Geçmişin izlerini günümüze taşıyan adresler: Türkiye’nin yer altındaki gizemli şehirleri | 6 İL 10 ÖNERİ

#Rota