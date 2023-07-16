Selin Gurdikyan Polonya’da ilk 24’e giremedi

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22 yaşındaki güzel, Polonya’da düzenlenen yarışmada podyuma çıktı. Yarışma için 3 hafta Polonya’da kampta olan Selin Gurdikyan final gecesinde Erol Albayrak, Arzu Kaprol, Cihan Nacar ve Fırat Neziroğlu imzalı kıyafetlerle podyumda yürüdü. Ancak genç model, jüri tarafından ilk 24’e seçilmedi. Miss Turkey, Instagram hesabında Selin Gurdikyan’a moral mesajı yayınladı: “Harikaydın Selin! Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğin için teşekkür ederiz.” Selin Gurdikyan’ın Eski Türkiye güzeli olan annesi Neşe Erberk de Instagram’da kızının fotoğrafını paylaşarak “Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum bebeğim. Yapabileceğin en iyi performansı yaptın” notunu düştü.

