Selim Yuhay kimdir, kaç yaşında?

Ünlü Mimar Selim Yuhay, 23 Mayıs 1972 tarihinde doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra dört ortakla beraber açmış oldukları mimarlık firmasından 2 sene sonra kendi firmasını kurdu. Selim Yuhay, “Evim Şahane” programının sunucusu olarak tanındı. Balerin Evlin Avidor ile evliliğini 2015 yılında noktalayan ünlü mimarın bu evlilikten 3 çocuğu var. Selim Yuhay isimleri değişse de benzer programlarla ekranlara konuk olmaya devam ediyor.