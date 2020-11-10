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Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Selim Yuhay kimdir, kaç yaşında?

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Selim Yuhay kimdir, kaç yaşında?
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Sunduğu programlarla ünlenen Selim Yuhay, katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Evlerde yarattığı değişimlerle adından söz ettiren Selim Yuhay'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Selim Yuhay kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte Selim Yuhay'ın bilinmeyenleri.

Ünlü Mimar Selim Yuhay, 23 Mayıs 1972 tarihinde doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra dört ortakla beraber açmış oldukları mimarlık firmasından 2 sene sonra kendi firmasını kurdu. Selim Yuhay, “Evim Şahane” programının sunucusu olarak tanındı. Balerin Evlin Avidor ile evliliğini 2015 yılında noktalayan ünlü mimarın bu evlilikten 3 çocuğu var. Selim Yuhay isimleri değişse de benzer programlarla ekranlara konuk olmaya devam ediyor.

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