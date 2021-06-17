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Televizyon
Haber Giriş: 17.06.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim başvurusu nasıl yapılır?

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Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim başvurusu nasıl yapılır?

Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim programı ile TIR, kamyon gibi ağır vasıta araçların kabinleri yenilenecek. Daha önce evlerdeki mimari dokunuşları ile dikkatleri üzerine çeken Selim Yuhay, bu kez TIR, kamyon, karavan gibi araçlara yapacağı dokunuşlarla zamanlarını uzun yolda sürdüren kişilere destek olacak. Peki, Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim başvurusu birkaç adımda kolayca gerçekleştirilebiliyor. Adres bilgileri, araç marka ve modeli ile birlikte iletişim bilgilerinin girilmesinin ardından Yollardaki İkinci Evim başvurusu tamamlanmış olacak. 

SELİM YUHAY İLE YOLLARDAKİ İKİNCİ EVİM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Her pazar günü izleyici ile buluşacak programda, yollarda direksiyon sallayan, ailesinden günlerce uzak kalan ağır vasıta şoförlerinin hayatlarına dokunulacak, kabinleri hayallerindeki gibi yenilenecek. Araç, profesyonel bir ekiple çalışılarak sahibine üç günde teslim edilecek.

Selim Yuhay, ağır vasıta şoförlerine ev konforunda kabinler için yollarda.

Selim Yuhay’ın dokunuşu ve usta ekibin yetenekleriyle yenilenen kabinler, ağır vasıta şoförleri için adeta sıcak, konforlu bir ev ortamına dönecek.

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