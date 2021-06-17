Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim başvurusu nasıl yapılır?

Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim başvurusu birkaç adımda kolayca gerçekleştirilebiliyor. Adres bilgileri, araç marka ve modeli ile birlikte iletişim bilgilerinin girilmesinin ardından Yollardaki İkinci Evim başvurusu tamamlanmış olacak.

SELİM YUHAY İLE YOLLARDAKİ İKİNCİ EVİM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Her pazar günü izleyici ile buluşacak programda, yollarda direksiyon sallayan, ailesinden günlerce uzak kalan ağır vasıta şoförlerinin hayatlarına dokunulacak, kabinleri hayallerindeki gibi yenilenecek. Araç, profesyonel bir ekiple çalışılarak sahibine üç günde teslim edilecek.

Selim Yuhay, ağır vasıta şoförlerine ev konforunda kabinler için yollarda.

Selim Yuhay’ın dokunuşu ve usta ekibin yetenekleriyle yenilenen kabinler, ağır vasıta şoförleri için adeta sıcak, konforlu bir ev ortamına dönecek.

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