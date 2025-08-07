Selçuk Alagöz'e veda... 'Şimdi son kez sahnede birlikteyiz'

Haberin Devamı

Selçuk Alagöz için bugün saat 13.00’te İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.

Çok sayıda ünlü ismin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Usta sanatçı için hazırlanan biyografinin ardından kardeşi Rana Alagöz duygularını dile getirdi. Abisine veda eden Alagöz şu ifadeleri kullandı:

Hepinize çok teşekkür ediyorum, iyi ki buradasınız onun yanındasınız. Daha öncesinde mesajlarınızla binlerce kişi onu ne kadar çok sevdiğini anlattı. Onlar biraz olsun acımızı hafifletti. Selçuk Alagöz’ü size anlatmam gerekiyor mu bilmiyorum? Çünkü buradasınız. Hayatınız boyunca mutlaka bir yerlerde abim size dokunmuştur, belki dostluğuyla, arkadaşlığıyla, şarkıları belki sözleriyle… İzninizle abimle konuşmak istiyorum. Sevgilim abim; ‘Şimdi son kez sahnede birlikteyiz. İyi ki sen beni dürtükledin, vazgeçirmedin, öncülük ettin. Senin azmin, cesaretin, dayanıklılığın, üreticiliğin, güzel kalbin olmasaydı belki ben sadece Öğretmen Rana olacaktım. Yine senin sayende bir şeyler üreten, birilerine dokunan Rana Alagöz’üm. Seninle çok gurur duyuyoruz sadece ben değil seni seven herkes…’

'ÖRNEK ALDIĞIM BİR ABİMDİ'

Törene MESAM başkanı Ferhat Göçer de katıldı. Göçer, Alagöz'ün müzik dünyasına yaptığı katkılardan bahsetti:

“Benim ondan öğrendiğim şeylerden bir tanesi içinde bulunduğum yapıda da mücadele verdiğim örgütleşme yapısıdır. Sanatçıların haklarını savunma adına çok büyük mücadele vermiş bir büyüğümüz ve örnek aldığım bir abimdi. Son anına kadar yanında olmaya gayret ettik. Geldiğiniz, onun yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum.”





'ÇOK BÜYÜK KAYIPLAR VERDİK'

MÜYORBİR başkanı Burhan Şeşen ise usta sanatçıya şu sözlerle veda etti:

“ Hep o güler yüzlülüğüyle, aceleci tavrıyla ve tabii ki de yaptığı şarkılarla , bizdeki hayatını sürdürecek ta ki onunla kavuşana kadar. İyi ki onu tanımışım, iyi ki o benim ağabeyim olmuş, iyi ki ben onun evladı olmuşum. O bakımdan buradayız. Tabii ki çok üzgünüz özellikle son zamanlar çok çok büyük kayıplar verdi müzik camiası. Selçuk ağabey de onlardan biri. Yeri doldurulmayacak, hiçbir zaman da unutulmayacak.”





Selçuk Alagöz, ikindi vakti Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.