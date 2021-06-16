Seksenler ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon başlangıç tarihi

Yapımcılığını Birol Güven'in, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay'ın oturduğu Seksenler'in yeni sezon yayın tarihi merak konusu oldu. İşte, "Seksenler ne zaman başlayacak?" sorusu hakkında detaylar...

Seksenlerin kadrosunda; Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan ve sürpriz isimler yer alıyor.

Seksenler, 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20.00'de yeni sezonuyla TRT 1'de yayınlanacak.

Yenilenen kadrosu ve Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle değişen senaryosuyla Seksenler'in 9. yeni sezonu heyecanla bekleniyor.

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