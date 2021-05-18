Şehnaz Kahraman kimdir? 20 yıldır kayıp Şehnaz Kahraman'a ne oldu? Lütfiye, Nezen ardından Şehnaz gündeme geldi

13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen cinayeti ve 8 yıldır kayıp olarak aranan Lütfiye Gündüz olayının ardından bu kez de 20 yıldır kayıp olan Şehnaz Kahraman'ın akıbeti merak konusu oldu. Dört çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ü kaybolduğu gün olan 30 Nisan 2013 tarihinde yaklaşık 5 kez aradığı ortaya çıkan Ramazan Özcan adlı şahsın, 20 yıl önce kaybolan Şehnaz Kahraman’ın olayıyla da bağlantısı olduğu öğrenildi. Şehnaz ve Ramazan Özcan'ın 240 telefon kaydı ortaya çıktı.

Şehnaz Kahraman’ın yaklaşık 1200 TL’lik faturasının olduğunu da ekleyen Müge Anlı, üstelik bu dökümler içinde en çok Ramazan Özcan’ın adının geçtiğini kaydetti. Borcu olduğu için evden ayrıldığı iddia edilen Şehnaz Kahraman'ın şüpheli kaybında kimsenin olayın peşine düşmemesi şüpheleri arttırdı.

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