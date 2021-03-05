Şehit Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın biyografisi

Darbecilere tepki gösteren Erbaş, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit oldu. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan asker ve polislerin cenaze töreninde söylediği sözlerle tanınan Erbaş şehit ailelerine yönelirken gazetecilere dönüp, "Katilin asker olmadığını yazın. Katil asker değil, bunu böyle bilin" demişti.

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir?

Osman Erbaş tümgeneral rütbesiyle 2016 yılında 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olarak görev yapıyordu. Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın Yozgat doğumlu olduğu biliniyor. Korgeneral Erbaş'ın, son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Elazığ'da bulunan 8. Kolordu Komutanlığı görevine atandığı ve Şehit Korgeneral'in 5. yıldır bu görevi yürüttüğü bilinenler arasında yer alıyor.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis Aytekin Kuru ve Sevda Güngör ile Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine için Adana’da Sabancı Merkez Camii’ndeki cenaze törenine katılan Osman Erbaş, “Türk askeri katil olmaz. Katil Türk askeri değildir. Onlar Türk askeri değil katiller” diyerek bağırmıştı.

Korgeneral Erbaş'ın şehit olduğu duyulur duyulmaz akıllara 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepki geldi.

Osman Erbaş, darbe girişimi gecesinde şehit edilen polis memurları Aytekin Kuru ve Sevda Güngör ile uzman çavuş Halit Yaşar Mine için düzenlenen törende sarf ettiği sözlerle her kesimden vatandaşın takdirini toplamıştı.

Erbaş, şehit ailelerine yönelirken gazetecilere dönüp, "Katilin asker olmadığını yazın. Katil asker değil, bunu böyle bilin" demişti.

Şehit yakınlarına sarılarak teselli eden Erbaş, başsağlığı dileklerini ilettikten sonra protokol bölümüne geçmiş, bu sırada DHA mikrofonunu eline alıp tepkisini şöyle dile getirmişti.

"Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeri katil olamaz."