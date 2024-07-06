Sefo'yu dinlemeye giden Cemal Can Canseven: Harçlığım 25 bin TL

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Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü rap’çi, “Çok heyecanlıyım. Kendimizi gösterdiğimiz bir podyum burası ama benim olduğum her yer coşar” dedi. Aşk hayatıyla ilgili de konuşan şarkıcı, “Hiç aldattınız mı ya da aldatıldınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İkisini de bilmiyorum. Aldatıldıysam da helal sana diyorum. Beni kandırmışsın, helal sana!”

Harçlığım 25 bin TL

Sefo’yu dinlemeye gelen Cemal Can Canseven, muhabirlerle sohbeti sırasında ilginç bir itirafta bulundu:

“Ben paramı evdekilere veriyorum, onlar bana harçlık veriyor. Aylık harçlığım 25 bin TL. Tatile gideceğim zaman ekstra alıyorum. Mesela Milli Takım’ın maçına gideceğim, annemden ekstra para istedim!"

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Özelimi konuşmam

Buse Meral ve Rabia Soytürk konsere birlikte geldi. Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan için “İlişkimiz güzel gidiyor. Bodrum’da güzel bir tatil yaptık” dedi. Buse Meral’e ise Aras Bulut İynemli’yle ayrıldıkları haberleri soruldu. Oyuncu, “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” diyerek uzaklaştı.