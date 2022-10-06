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Sefo ile Rabia Soytürk ilk kez görüntülendi

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#Sefo#Rabia Soytürk#Oyuncu
Sefo ile Rabia Soytürk ilk kez görüntülendi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 09:35

Rap’çi Sefo, oyuncu Rabia Soytürk’le görüntülendi. Yemek çıkışı aynı araca binen ikili, muhabirlere izlerini kaybettirmek isterken çıkmaz sokağa girdi.

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İKİLİDEN İLK FOTOĞRAF

Aşk yaşadıkları konuşulan rap’çi Sefo ile genç oyuncu Rabia Soytürk ilk kez birlikte görüntülendi. İki ünlü isim önceki gün Emirgan’daki bir mekânda baş başa yemek yedi. İkili çıkışta aynı araca bindi.

Sefo ile Rabia Soytürk ilk kez görüntülendi

SORULARA YANIT: OLAY YOK

Sürücü koltuğuna oturan Sefo, görüntülenmemek için aracını ara sokaklara doğru sürdü, ancak çabası sonuç vermedi.

İkili çıkmaz sokağa girince objektiflerden kaçamadı. Soytürk paniklerken, Sefo sorular karşısında “Olay yok” demekle yetindi.

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